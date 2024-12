Hà Nội giao loạt khu đất để đấu giá ở các quận, huyện vùng ven

Hà Nội vừa giao các khu đất tại các huyện vùng ven như Đan Phượng, Thường Tín, Thanh Oai... để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký quyết định về việc giao 24.158,71m2 (2,4ha) đất (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho UBND huyện Đan Phượng để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Đồng Sậy giai đoạn 4, 5, 6 xã Đan Phượng. Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thực hiện dự án xác định tại Bản đồ Quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Đồng Sậy giai đoạn 4, 5, 6 xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng do Công ty cổ phần Tư vấn khảo sát thiết kế và Thương mại Thành An lập, được UBND huyện Đan Phượng chấp thuận. Trong tổng diện tích hơn 2,4ha đất có 5.879,58m2 đất xây dựng nhà ở thấp tầng (đất đấu giá); Đất nhà ở xã hội 1.559,07m2; Đất đất giao thông 14.752,26 m2; Đất cây xanh 1.245,5m2; Đất bãi đỗ xe 563,9m2; Trạm điện 36m2; Điểm trung chuyển rác 122,4m2. Hình thức sử dụng đất, UBND huyện Đan Phượng được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. UBND TP giao UBND huyện Đan Phượng liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận bàn giao đất trên thực địa. Tổ chức thực hiện theo dự án đầu tư được phê duyệt đảm bảo quy hoạch tổng thể, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng khu vực. UBND huyện Đan Phượng chịu trách nhiệm về việc lập, phê duyệt Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng đảm bảo không phát sinh diện tích đất xen kẹt, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các Văn bản hướng dẫn thi hành; Quy định hiện hành của UBND Thành phố về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội; đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, công khai, minh bạch, hiệu quả. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho UBND huyện Đan Phượng. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cập nhật đăng ký quyền sử dụng đất, làm thủ tục đăng ký biến động, chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định. Trước đó, UBND TP cũng có quyết định về việc giao 19.727,5 m2 đất tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín cho UBND huyện Thường Tín để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Thụy Hòa 2, xã Hà Hồi. Vị trí, ranh giới khu đất giới hạn bởi các mốc từ T1 đến T12, T1 được xác định tại Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất QH03 tỷ lệ 1/500, do Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lập năm 2022, được UBND huyện Thường Tín chấp thuận. Trong tổng diện tích 19.727,5 m2 đất có 11.066,7 m2 đất ở tại các ô đất có ký hiệu OM.08, OM.09, OM.10, OM.11, OM.12, OM.13, OM.14, OM.15, OM.16 để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Hình thức giao đất, đối với UBND huyện Thường Tín, giao đất không thu tiền sử dụng đất. Đối với tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời gian sử dụng đất theo thời hạn thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định, lâu dài. Đối với 8.660,8 m2 đất cây xanh và đất giao thông, xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất lâu dài. UBND huyện thường Tín đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ tầng chung của khu vực. Hồi đầu tháng 12, UBND TP Hà Nội cũng có quyết định giao gần 30.500 m2 đất tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai cho UBND huyện Thanh Oai để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất khu Cưng Trong, thôn Đại Định, xã Tam Hưng. Dự kiến thu hơn 25.000 tỷ đồng từ đấu giá đất Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2024, ngày 21/12, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết chỉ tiêu thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất của thành phố là hơn 25.100 tỷ đồng trong năm nay. Đến hết tháng 11, thành phố đã thu gần 18.600 tỷ đồng, đạt khoảng 74% kế hoạch và ước hoàn thành chỉ tiêu tính đến hết năm. Con số này đã tăng gần gấp đôi so với các năm trước (trung bình gần 10.000 tỷ đồng mỗi năm). Đình Phong