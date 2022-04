Bảo vệ thỏa thuận an ninh với Trung Quốc, Thủ tướng Solomon lập luận gì?

Phiên bản dự thảo của thỏa thuận với Trung Quốc đã gây ra một làn sóng lo ngại khắp khu vực khi chúng bị rò rỉ vào tháng trước, đặc biệt là các biện pháp cho phép hải quân Trung Quốc triển khai đến quần đảo Solomon.

Thỏa thuận trên, được Bắc Kinh thông báo hôm 19/4, đã vấp phải quan ngại từ các đồng minh của quốc đảo Solomon là Mỹ và Australia, vốn lo ngại thỏa thuận có thể dẫn tới việc Trung Quốc giành được chỗ đứng quân sự tại Nam Thái Bình Dương, mặc dù Solomon cam kết không bao giờ để nước này trở thành nơi dựng lên các căn cứ quân sự của nước ngoài.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 19/4, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng Adrienne Watson cho hay: “Các quan chức của 4 nước Mỹ, Nhật Bản, New Zealand và Australia cùng chia sẻ lo ngại về một khuôn khổ an ninh được đề xuất giữa quần đảo Solomon và Trung Quốc.

Bốn nước trên bày tỏ lo ngại về "những nguy cơ nghiêm trọng mà thỏa thuận này gây ra cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.