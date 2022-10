8 giai đoạn 'buông bỏ' của cha mẹ giúp con trưởng thành đúng cách

Khi cảm thấy thất vọng, bạn cũng cần một khoảng không gian để làm lành vết thương và xoa dịu cảm xúc. Chính một thế giới nhỏ bé tách biệt chính là nguồn gốc của sự an toàn bên trong và cảm giác thân thuộc của con cái. Vì vậy, sau khi đứa trẻ được tám tuổi, xin đừng bước vào thế giới nhỏ bé của con khi chưa được phép.

Trong quá trình làm việc nhà, các ngón tay sẽ thực hiện một số động tác phức tạp và nhuần nhuyễn, điều này sẽ làm tăng lưu lượng máu lên não và giúp tư duy của trẻ nhanh nhẹn hơn. Đồng thời, làm việc nhà sẽ khiến trẻ học được tính trách nhiệm và sự chia sẻ, trở thành người có trách nhiệm.

7. 18 tuổi để con tự quyết định

Tác giả có sách bán chạy nhất người Mỹ Muxin từng nói: "Cha mẹ trước hết phải tiếp tục học hỏi và phát triển cùng con cái, học cách trao cho con quyền lựa chọn và để chúng tự quyết định".

Đó là những gì cô ấy đã làm với ba đứa con của mình. Khi còn nhỏ, cô sẽ không can thiệp vào việc trẻ mặc gì và mua đồ chơi gì; khi lớn lên, cô sẽ chỉ đưa ra lời khuyên về kế hoạch học tập và lựa chọn cuộc sống của trẻ. Vì sự tôn trọng của mẹ, ba đứa trẻ đã hình thành thói quen suy nghĩ độc lập, sau này được nhận vào những trường nổi tiếng và thành đạt trong sự nghiệp lớn. Cha mẹ tốt nên trở thành người hỗ trợ và chấp nhận trẻ, đồng thời tôn trọng suy nghĩ của chính đứa trẻ.

8. "Buông" sau khi con cái kết hôn

Nhiều cha mẹ nhân danh yêu thương can thiệp vào cuộc sống của con cái ngay cả khi con đã lập gia đình. Từ chuyện mua nhà, sinh con đến mối quan hệ vợ chồng. Nhiều cặp vợ chồng từng chung sống hạnh phúc nay buộc phải ly hôn do sự can dự của bố mẹ, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Có một bà mẹ trên mạng viết cho cậu con trai mới cưới của mình rằng: "Sau khi kết hôn, mẹ và con không còn là gia đình nữa".

Trong thư, cô có nhắc đến một câu chuyện như vậy. Khi con trai 12 tuổi, cả gia đình cùng nhau đi du lịch Nội Mông. Đứa trẻ thích thú muốn chạm vào đầu cừu con, nhưng bị cừu mẹ đang bảo vệ bê con xô ngã. Người mẹ nói: "Chúng tôi từng thân thiết như cừu con và cừu mẹ. Nhưng điều bạn không biết là khi cừu con lớn lên, cừu mẹ sẽ rời bỏ cừu con để nó học cách kiếm ăn một cách độc lập".

Bạn có cuộc sống riêng của bạn, và đứa trẻ có cuộc sống riêng của nó. Không ràng buộc, không kiểm soát, đây là tầm nhìn lớn nhất của việc nuôi dạy con cái.

