Giúp con tỏa sáng

Cha mẹ nào cũng muốn con tự tin, tốt hơn nữa thì chúng có thể toả sáng trong một lĩnh vực nào đó. Con nhạt nhoà, nhút nhát thì chẳng cha mẹ nào vui nổi. Nhưng đừng vội quy kết con mờ nhạt là do “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”! Con mờ nhạt cũng là bởi cha mẹ chưa trao quyền toả sáng cho con! Mỗi đứa trẻ đều có những năng lực, sở trường riêng. Nhưng chúng đều như ngọc trong đá, cần được mài dũa mới có thể toả sáng. Rất tiếc, nhiều cha mẹ không nhận ra điều đó. Những đứa trẻ mờ nhạt, đương nhiên, đều không nằm trong top đầu. Kể cả trong nhóm nghịch phá hay top học giỏi, top đầu hoạt động năng nổ. Có những đứa trẻ bị mờ nhạt nhưng cũng có cả những đứa trẻ chủ động chọn mờ nhạt. Lý do là vì trẻ không được ai chú ý và không dám làm điều gì để gây chú ý. Vấn đề này có thể bao gồm những khía cạnh sau: Nhút nhát, không tự tin; sợ khác biệt so với các bạn; không tin vào bản thân mình; luôn nghĩ mình kém cỏi; không có lựa chọn nào khác; từng bầm dập khi thể hiện bản thân; sợ gây chú ý; không biết mình là ai, cảm thấy lạc lõng… Sâu thẳm trong những đứa trẻ mờ nhạt là sự cô đơn dù chúng vẫn cười đùa vui vẻ với bạn bè nhưng chúng không thoải mái khi phải đứng một mình, luôn muốn lẫn vào đám bạn. Và cha mẹ cũng góp phần vào sự mờ nhạt của con mình khi: Áp đặt con theo những tiêu chí của cha mẹ; không cho con quyền lựa chọn, ý kiến; hay mắng con khi con làm sai; không tin con; hay chế giễu con hoặc bảo bọc con thái quá. Chưa hết, có nhiều cha mẹ khi thấy con nhút nhát, tự ti và mờ nhạt thì thường thể hiện thái độ thất vọng với con khiến đứa trẻ càng trở nên thu mình. Đặc biệt, trong những hoàn cảnh nhà có anh chị em nổi bật hơn, đứa trẻ mờ nhạt luôn bị đối xử thiên vị (hoặc bị coi thường hoặc được bảo bọc quá mức). Trao quyền tỏa sáng cho con phải bắt đầu bằng việc nhìn ra điểm mạnh của con, thay vì chỉ thấy những điểm chưa ổn ở con, chỉ thấy những thứ con không bằng "con nhà người ta". Trao cho con những cơ hội để con có thể tỏa sáng, những cơ hội đó bắt đầu từ chính gia đình mình. Là cho con nhiều hơn nữa quyền quyết định những việc quan trọng trong nhà. Giúp con chịu trách nhiệm, học cách chịu trách nhiệm với những điều con được trao quyền. Trao cho con sự khích lệ, cha mẹ đừng làm thay con và cũng đừng bỏ mặc con tự làm. Hãy làm cùng con. Đừng dắt tay chỉ việc mà hãy hỗ trợ, hướng dẫn, trở thành trợ thủ của con. Để con thấy gia đình luôn là bệ phóng của mình. Việc trao quyền cho con có thể thực hiện được khi chúng ta mong muốn mãnh liệt hơn nữa về quyền của con được bảo đảm, chúng ta nỗ lực để con sử dụng được quyền của mình. Một đứa trẻ hiểu và biết sử dụng quyền của mình, đứa trẻ đó sẽ tỏa sáng. Cha mẹ hãy nhớ rằng, mỗi đứa trẻ là một cá thể với những tiềm năng riêng biệt. Không có công thức chung phù hợp với tất cả. Hãy bắt đầu từ hôm nay, từ những lựa chọn nhỏ nhất. Vì đó chính là cách bạn đang vun đắp tương lai cho con, từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhất. Theo Phụ nữ Việt Nam