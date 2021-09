5 thành viên nhóm SHINee cùng làm nên thanh xuân của các Shawols

Minho - nam thần tượng kiêm vận động viên xuất sắc

Minho tên thật là Choi Min Ho Ngày 9 tháng 12 năm 1991 tại Incheon, Hàn Quốc. Ít ai biết rằng Minho là con trai của huấn luyện viên bóng đá Choi Yun Kyum. Ông từng ký hợp đồng cùng Hoàng Anh Gia Lai tại TP.HCM vào năm 2011 và dẫn dắt đội bóng Pleiku .

Xuất thân từ gia đình gia giáo lại có tinh thần thể thao được thừa hưởng từ cha, Minho là một người đam mê mãnh liệt với bóng đá. Minho chính là người giỏi thể thao nhất nhóm, chính vì thế trong các thế vận hội thể thao idol (Idol Star Athletics Championships) anh đều là người đại diện đi thi.

Vì niềm đam mê thể thao nên Minho rất tập trung vào việc rèn luyện thể hình. Chính vì thế nam thần tượng sở hữu một body khỏe mạnh và sắn chắc. Minho sở hữu chiều cao vượt trội đến 1,84m. Bên cạnh đó, điểm khiến anh trở nên nổi bật và hút fan đó chính là gương mặt nam tính, góc cạnh. Với sắc vóc hoàn hảo, Minho thường được "chọn mặt gửi vàng" trên các trang bìa tạp chí hay nhãn hàng nổi tiếng.

Minho đảm nhận vai trò main rapper trong nhóm, song do kỹ năng còn yếu nên anh vẫn thường bị gắn mác là "bình hoa di động". Tuy nhiên, để không trở thành "người thừa" trong nhóm, anh vẫn luyện chăm chỉ luyện tập và tiến bộ qua từng ngày.

Minho là thành viên chăm chỉ đóng phim nhất SHINee, gia tài phim ảnh của anh khá đồ sộ và trong đó cả cả vai chính lẫn vai phụ. Một số phim có sự tham gia của Minho như: To the Beautiful You, Medical Top Team, Because It’s The First Time, Drinking Solo, Hwarang, Somehow 18, The Most Beautiful Goodbye.

Giống với anh cả Onew và Key, hiện tại Minho cũng đang trong quá trình phục vụ quân đội. Tuy nhiên, khác với nhiều thần tượng khác, khi nhập ngũ, Minho được nhận vào vào trung tâm huấn luyện của Thủy quân lục chiến. Điều đã này cho thấy Minho thực sự xuất sắc tới cỡ nào.

Taemin - "em út vàng" với những vũ đạo thần sầu

Taemin tên thật là Lee Tae Min, anh sinh ngày ngày 18 tháng 7 năm 1993 tại Seoul, Hàn Quốc. Taemin là em út trong nhóm, ra mắt chỉ mới 15 tuổi. Thuở mới debut, Taemin gây ấn tượng với vẻ ngoài non choẹt, đáng yêu cùng kiểu đầu nấm "ngố" đến mức khiến người nhìn phải bật cười. Từ đấy, anh có tên là "Lee Nấm" hay "Lee Đơn Bào". Theo thời gian, Taemin ngày càng trưởng thành và sở hữu nhiều nét đẹp nam tính, hoàn hảo. Ngoài vóc dáng cao ráo, body rắn rỏi, Taemin còn "hớp hồn" fan nữ bởi gương mặt không góc chết.

Taemin đảm nhận vị trí nhảy chính trong nhóm với những bước nhảy điêu luyện, thần thái đỉnh cao ai cũng phải trầm trồ. Không những nhảy giỏi, em út SHINee còn hát rất tốt. Vì thế, dù là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng Taemin lại là thành viên nổi tiếng nhất và sở hữu lượng fan hùng hậu nhất.

Vì là một chàng trai "đa-zi-năng" nên Taemin đã sớm được công ty cho ra mắt solo. Album solo đầu tay của anh tên ACE với MV Danger, tiếp đó là loạt sản phẩm giúp em út SHINee gặt hái nhiều thành công gồm: Press It, Sayonara Hitori, Flame of Love, Move...