Thừa hưởng gen hài hước từ 'bố Núi", cậu Út nhà Xuân Bắc ngọng líu ngọng lô mẹ phải phiên dịch nhưng ai cũng mê

Nghệ sỹ Xuân Bắc và Hồng Nhung kết hôn vào năm 2006, đến nay cặp đôi đã có 3 cậu quý tử là Minh bủm, Bi béo và bé Bão. Dù rất kín tiếng trong cuộc sống tình cảm riêng tư nhưng thời gian gần đây cả Xuân Bắc và Hồng Nhung đều đã thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh các con trên trang cá nhân.

Gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc không chỉ có Bi béo lầy lội, hài hước mà cậu út Bão cũng là cây hài tiềm năng với nhiều khoảnh khắc siêu đáng yêu. Mỗi clip, hình ảnh của Bão được bà xã Xuân Bắc đăng tải đều nhận được rất nhiều quan tâm, yêu thương của bạn bè và người hâm mộ.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình Hồng Nhung chia sẻ đoạn nói chuyện ngắn của Bão khi mở tivi bằng cách nhận diện giọng nói khiến ai cũng thú vị. Bão mới 3 tuổi, đang trong gia đoạn tập nói nên phát âm còn chưa chuẩn nên nói chuyện bố mẹ thường phiên dịch hộ. Giọng nói ngọng líu lô nhưng vẫn rất đáng yêu của bé Bão quả thật rất hài hước, xứng danh con "bố Núi".

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết nhanh chóng nhận được nhiều yêu thương của mọi người dành cho Bão: "Thích xem video của Bão ghê, không sót video nào luôn á. Idol của cô Bão ơi"; "Chỉ bố mẹ bắt sóng được thôi. Tivi chưa đủ đẳng cấp sub được rồi"; "Chỉ có Bố Bắc mới Vietsub được thôi, mà Bố Bắc còn phải ăn may cơ"; "Ti vi bó tay rồi Bão ơi. Càng lớn càng giống anh Bi yêu quá. Mẹ Nhung cứ up video nào có Bão là phải vào xem ngay. Yêu bạn này thế".