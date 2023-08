Thời sự 24 giờ: Vụ Việt Á: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận 2,2 triệu USD; Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh nhận 200 ngàn USD và nói ‘Tớ cảm ơn Việt’.

Vụ Việt Á: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận 2,2 triệu USD; Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh nhận 200 ngàn USD và nói ‘Tớ cảm ơn Việt’

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

Theo kết luận điều tra, bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã tìm cách để công ty này được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu test xét nghiệm của Bộ KH&CN. Từ đó biến đề tài nghiên cứu test xét nghiệm của Bộ KH&CN là tài sản Nhà nước thành sản phẩm của Công ty Việt Á để sản xuất, tiêu thụ test xét nghiệm thu lời.

Bị can Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Việt Á.

Phan Quốc Việt đã thông đồng với ông Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó vụ trưởng Vụ khoa học - công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN) để Công ty Việt Á được Bộ phê duyệt, tham gia phối hợp Học viện Quân y thực hiện đề tài.

Sau đó bị can Việt tiếp tục đề nghị ông Nguyễn Văn Trịnh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và thư ký của ông Long là Nguyễn Huỳnh can thiệp, tác động, chỉ đạo bị can Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức test xét nghiệm COVID-19.

Khi Công ty Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 test xét nghiệm cho Bộ Y tế, bị can Phan Quốc Việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá, nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương, xác định giá 470.000 đồng/test không có căn cứ.

Kết luận điều tra cho rằng, ông Phan Quốc Việt đã đưa tổng số 3,45 triệu USD (tương đương hơn 78 tỷ đồng) và 4 tỷ đồng cho một số bị can là lãnh đạo, cán bộ để cám ơn việc tác động, tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài, phát triển sản phẩm test xét nghiệm.