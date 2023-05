Bị can Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư bào chữa

Ngày 24/5, thông tin từ TAND TP.HCM, bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho bị can trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sau khi xem xét đơn từ chối luật sư bào chữa của bị can Nguyễn Phương Hằng do Trại tạm giam Chí Hòa chuyển đến ngày 17/5/2023, TAND thông báo 8 luật sư, gồm: Hà Ngọc Tuyền, Đỗ Hải Bình, Phạm Danh Tín, Hoàng Thị Hoài Thơ, Trần Thị Phú, Đặng Hoài Vũ, Nguyễn Đình Kim và Nguyễn Trung Chánh không còn là người bào chữa cho bị can Nguyễn Phương Hằng.