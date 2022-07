30 năm "đau đáu" ý tưởng đấu giá biển số xe

Đến năm 2008, Công an Bình Dương, Nghệ An, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tiền Giang, Bắc Ninh, Sơn La và Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an xin ý kiến về việc đấu giá biển số xe.

Bộ Công an đã tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm và có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được Thủ tướng đồng ý cho triển khai việc thu phí biển số xe tự chọn trên toàn quốc, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88-TT/LB ngày 29/10/1994 quy định chế độ thu, quản lý sử dụng lệ phí đăng ký biển số xe tự chọn.

Năm 1993, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP Hải Phòng nghiên cứu và tổ chức thí điểm đăng ký, cấp biển số, thu lệ phí biển số xe tự chọn. Sau 2 tháng triển khai thực hiện đã có 94 trường hợp tự chọn biển số trên tổng số 198 xe đăng ký (đạt 47%).

Sau khi thống nhất với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an đã có công văn báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép đấu giá biển số xe. Các đơn vị chức năng đã dự thảo thông tư liên Bộ (Tài chính - Công an - Tư pháp) hướng dẫn việc đấu giá quyền sử dụng biển số xe, lấy ý kiến tham gia nhiều lần của các bộ, ngành, địa phương nhưng không được ban hành do vướng mắc về cơ sở pháp lý.

Đến ngày 12/10/2010, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 36/2010 quy định về đăng ký xe, trong đó có quy định biển số xe 5 số thay thế loại biển 4 số và có dấu chấm (.) ở hàng số thứ 3 nên cũng đã làm thay đổi quan niệm về số đẹp, dãy số đẹp. Ngày 30/9/2011, Bộ Tài chính có công văn báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tạm dừng việc đấu giá biển số.

Thế nhưng tới năm 2017, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp xem xét xây dựng cơ chế đấu giá biển số xe.

Đầu năm 2018, Bộ Công an có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án thí điểm cấp biển số thông qua đấu giá. Tháng 3/2019, Thường trực Chính phủ tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Bộ (Công an, Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư), Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hà Nội, TPHCM về đề án này.

Tháng 4/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng "giao Bộ Công an đề xuất phương án tăng tính khả thi cho Đề án thí điểm cấp biển số thông qua đấu giá theo hướng cho phép người sở hữu biển số được bán, chuyển nhượng, thừa kế".

Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến về dự thảo đề án. Tuy nhiên, nếu đề án đi theo hướng cho phép người trúng đấu giá biển số được bán, chuyển nhượng, thừa kế thì sẽ phải sửa Luật Giao thông đường bộ, bỏ khoản 22 Điều 8 quy định về cấm mua bán biển số. Do đó, tháng 5/2020 Bộ Công an đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất giao Bộ Công an tiếp tục phối hợp các bộ ngành đưa nội dung cấp biển số thông qua đấu giá vào dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trình Quốc hội để đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phân tích, hiện nay theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, biển số xe được coi là tài sản. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng làm tiền đề cho việc nghiên cứu, thực hiện công tác cấp biển số xe thông qua đấu giá. Để triển khai hiệu quả việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá phải giải quyết sửa đổi đồng bộ một số vấn đề quy định tại các luật chuyên ngành gồm: Luật Quản lý tài sản công; Luật Giao thông đường bộ; Luật Đấu giá tài sản; Luật Ngân sách nhà nước.

Do đó, để sớm triển khai thực hiện, căn cứ khoản 2 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Chính phủ đã đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Vì thế, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá đã được Bộ Công an lấy ý kiến tham gia của 5 Bộ (Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải), góp ý rộng rãi của nhân dân trước khi hoàn thiện, đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.