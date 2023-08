Cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh gây thiệt hại gần 19 tỷ đồng trong vụ Việt Á

Kết luận điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Long đã nhận 2,25 triệu USD trong vụ Việt Á.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề nghị truy tố nhiều bị can. Trong đó, có 21 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, Việt Á chi "hoa hồng" lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng.