Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận 2,25 triệu USD trong vụ Việt Á

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị VKS truy tố 100 bị can trong vụ án sai phạm mua sắm kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Các bị can bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Tham ô tài sản", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong đó, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết luận điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Long đã nhận 2,5 triệu USD trong vụ Việt Á.