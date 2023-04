Thời sự 24 giờ: Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: nhận hàng trăm tỷ hối lộ, nộp khắc phục chỉ hơn 50 tỷ

Trong số các bị can nêu trên, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà đang bỏ trốn, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã. Các bị can bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM và các đơn vị liên quan.

Xem thêm: Toàn cảnh phiên xử vụ AIC: Nỗi hổ thẹn muộn màng

Các bị can nêu trên được xác định có sai phạm trong việc thực hiện Dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 Phòng Thí nghiệm Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cũng liên quan đến AIC, ngày 20/4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định lập đoàn thanh tra các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị thành viên của công ty này cung cấp cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra các gói thầu do AIC cung cấp tại Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Sở TN-MT, Sở LĐ-TB&XH, Sở KHCN, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai v..v và các cá, tổ chức nhân có liên quan cũng được thanh tra. Thời gian thanh tra khoảng thời gian 11 năm, từ đầu năm 2011 đến năm 2021. Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc.

AIC đã hối lộ hàng chục tỉ đồng cho một số lãnh đạo tỉnh Đồng Nai như cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái, cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ v.v. để trúng thầu. Đến nay Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn bỏ trốn và đang bị truy nã.

Hủy đấu giá sắc phong Việt Nam rao bán tại Trung Quốc

Liên quan đến việc các sắc phong Việt Nam bị rao bán tại Trung Quốc, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào ngày 20/4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đã làm việc với các cơ quan chức năng của thành phố Thượng Hải đề nghị tạm dừng bán đấu giá những sắc phong này.

Xem thêm: Vì sao sắc phong làng Việt được coi như báu vật, giá nào cũng không bán?

Xem thêm: Đền cổ 2.300 năm tuổi mất cắp 40 sắc phong, nay mới 'lộ' một

"Chúng tôi yêu cầu phía Thượng Hải cung cấp thông tin liên quan tới các sắc phong. Ngày 19/4, đại diện của Cục Văn hóa và Du lịch Thượng Hải thông báo quyết định tạm dừng cuộc bán đấu giá, sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam để cung cấp các thông tin liên quan", ông Việt nêu rõ.