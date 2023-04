Nhân vật bỏ trốn trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’

Liên quan đến vụ "chuyến bay giải cứu", VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, Trần Thị Hà Liên bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ theo Điều 365 Bộ luật Hình sự. Do bị can bỏ trốn chưa bắt được, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tách vụ án để điều tra, xử lý sau.

Theo cáo buộc, từ tháng 9/2020 - 1/2022, ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đã nhận hối lộ 253 lần của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ khác, với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng và 27.000 USD.