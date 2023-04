'Đế chế AIC' và những quan chức nhận tiền lót tay như thói quen

Hàng loạt cán bộ từ Trung ương đến địa phương bị "cuốn" đi sau những "cơn bão" mang tên Việt Á, chuyến bay giải cứu hay AIC... Nhiều người gọi đó là những phép thử đau đớn trong công tác cán bộ, bởi một khi không giữ mình, không kiểm soát được quyền lực, cán bộ sẽ dễ dàng rơi vòng xoáy tiền - quyền. Kiểm soát quyền lực vì thế trở thành vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh Đảng đang dốc toàn lực để đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) với hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong đấu thầu dự án xảy ra tại một số bệnh viện công, khiến Nhà nước bị thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC). Nữ bị can này bị truy nã liên quan đến hành vi phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, khi điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cơ quan điều tra xác định dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng, song đơn vị thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu, để Công ty AIC trúng thầu 12 gói thầu, với tổng trị giá gần 480 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền 152 tỷ đồng.

Sau khi nhiều thành viên của Công ty AIC bị khởi tố, loạt cựu cán bộ của tỉnh Đồng Nai liên quan đến vụ án cũng bị tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ. Trong đó có ông Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai), ông Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh), bà Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai)...

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ (lúc đó là Giám đốc BVĐK Đồng Nai, sau là Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai) cùng Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá, thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng BVĐK Đồng Nai, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Đấu thầu...

26 lần đưa nhận hối lộ với số tiền hơn 45 tỷ đồng, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế), đã khiến nhiều lãnh đạo địa phương vướng vòng lao lý. Hàng chục tỷ hối lộ quan chức của bà Nhàn đều bằng tiền mặt, diễn ra ngay tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh với lần đưa hối lộ nhiều nhất lên tới 5 tỷ đồng tiền mặt.

Trong suốt một thời gian dài, bà Nhàn đã xây dựng nên "đế chế AIC", thao túng trong hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực. Chỉ tính riêng vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Nai, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã hối lộ hơn 45 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, năm 2003, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có quan hệ quen biết với ông Trần Đình Thành, khi đó đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Năm 2007, trước khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai, bà Nhàn gặp và nhờ ông Thành quan tâm, tạo điều kiện cho công ty tham gia các dự án của tỉnh.

Sau đó, bà Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ ông Thành, ông Đinh Quốc Thái (khi đang là Phó Chủ tịch tỉnh), bà Bồ Ngọc Thu đề nghị tạo điều kiện để Công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai.

Trong nhiều năm liền, "đế chế AIC" dưới thời bà Nhàn liên tiếp trúng các gói thầu mua sắm trang thiết bị có giá trị rất lớn. Và sự ưu ái đối với AIC đã được Bộ Công an làm sáng tỏ khi điều tra các dự án mà công ty này trúng thầu.

Để tham gia dự án và trúng hàng loạt gói thầu, bà Nhàn chủ trương thành lập "ban nội bộ" - chuyên chi tiền đối ngoại. Cựu Chủ tịch AIC chủ động gặp gỡ, tạo quan hệ với lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư dự án, sau đó chi tiền cho những người này để tìm kiếm sự ưu ái.

Ông Trần Đình Thành khi là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai với quyền lực của mình đã giới thiệu bà Nhàn cho lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, giúp Công ty AIC của bà Nhàn nhận nhiều ưu ái trong suốt quá trình tham gia đấu thầu.

Có sự "đỡ đầu" từ lãnh đạo tỉnh, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới câu kết với đơn vị thẩm định và tư vấn đấu thầu, nâng khống năng lực dự thầu, thiết lập "quân xanh"… để chắc chắn trúng thầu.