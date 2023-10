Thời sự 24 giờ: Vì sao 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh bị bắt giam?

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7), tức người mẫu Ngọc Trinh, về tội Gây rối trật tự công cộng.

Xét thấy hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, UBND phường Thủ Thiêm và Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) đã có văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xem xét xử lý Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, các lần biểu diễn xe mô tô nêu trên, Trần Thị Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng lên các clip này lên nền tảng mạng xã hội gồm Tiktok "Ngoc Trinh" (hiện có 6,8 triệu người theo dõi) đã nhận tổng cộng hơn 163,3 triệu lượt thích cho tất cả video).

Mới đây, dự luận lại một lần nữa xôn xao trước nghi vấn, phim ‘Đất rừng phương Nam’ được Nhà nước đặt hàng.

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện Ảnh (Bộ VH-TT-DL) - cho biết: "Phim Đất rừng Phương Nam có "đăng ký xếp hàng" để trở thành phim Nhà nước đặt hàng nhưng sau quá trình thẩm định dự án, thẩm định kịch bản phân cảnh chi tiết, thẩm định giá thì Bộ VH-TT-DL không chọn phim này để đặt hàng".

Theo đó, việc đặt hàng sản xuất phim điện ảnh từ nguồn ngân sách Nhà nước được triển khai hằng năm. Bước đầu tiên là dự kiến và lập danh sách đăng ký kế hoạch sản xuất phim trong năm từ các nguồn kịch bản của các hãng phim Nhà nước, tư nhân.

Thông tin từ Bộ VH-TT-DL, ngày 5/9/2018, Công ty Cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê (HK Film) có thư ngỏ gửi Cục Điện ảnh về việc hỗ trợ đầu tư cho dự án phim Đất rừng phương Nam trong khuôn khổ chương trình sản xuất phim truyện điện ảnh do Nhà nước đặt hàng.

