Diễn viên khẳng định đền gấp đôi tiền vé cho khán giả chê 'Đất Rừng Phương Nam'

Đất Rừng Phương Nam đang là phim Việt có doanh thu ấn tượng tại các phòng vé. Là người có mặt ở xuất chiếu ra mắt phim, nam diễn viên Hồng Thanh tỏ ra rất phấn khích với bộ phim này.

Nam diễn viên rất nhanh chóng chia sẻ đoạn clip bày tỏ quan điểm của anh về bộ phim. Hồng Thanh miêu tả: "Nó kinh khủng khiếp, chấn động mọi người ơi. Không phải tôi đồng sản xuất mà khen nha, nó hay thật".