Thời sự 24 giờ: Sau bà Đỗ Thị Nhàn, ai là người nhận tiền nhiều thứ hai trong vụ thành tra SCB?

"Phương án bảo lưu 50% thời gian đóng đảm bảo quyền của người tham gia hưởng BHXH một lần, công bằng giữa người tham gia trước và sau khi luật có hiệu lực, phù hợp với khuyến nghị tổ chức quốc tế và cũng vẫn giữ chân người lao động trong hệ thống an sinh", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Sở GTVT Bắc Ninh khẳng định ông Nguyễn Minh Hiếu được bổ nhiệm Phó giám đốc Sở là đúng quy trình, quy định liên quan.

Người trúng thầu thuê Thủy Tạ (Đà Lạt) rút lui vì không được đổi tên công trình

Ngày 23/11, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông tin, sau 15 ngày kể từ khi được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kết quả trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ, ông Đoàn Hải Hà (trú TP Hà Hội, người trúng đấu giá) chưa nộp tiền thuê đất và tài sản trên đất (hơn 151 tỷ đồng/10 năm, đóng một lần).

Xem thêm: Thuê nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt 15,1 tỷ đồng/năm: Làm gì để thu hồi vốn?

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này mới tiếp nhận thông tin ông Đoàn Hải Hà không đầu tư vào khu đất nhà hàng Thủy Tạ. Việc có tổ chức các đợt đấu giá khác hay không, đơn vị đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lý do khiến người trúng đấu giá rút lui được cho là do trước đó, ông Hải có văn bản xin phép đổi tên nhà hàng Thủy Tạ, tuy nhiên chính quyền địa phương không đồng ý.

Việc ông Hà trúng đấu giá thuê khu vực nhà hàng Thủy Tạ với giá 15,15 tỷ đồng/năm gây xôn xao dư luận vì giá rất cao so với giá ở Đà Lạt nói chung và cả nước nói riêng. Cụ thể, Giá khởi điểm được đưa ra cho khu vực nhà hàng này là 3,04 tỷ đồng/năm. Số tiền tăng thêm do đấu giá qua 63 bước giá là trên 12 tỷ đồng/năm.

Vùng áp thấp ở Biển Đông có thể mạnh thêm, miền Trung cuối tuần mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 23/11 ở phía Bắc khối không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Trên biển có một vùng áp thấp vừa hình thành và đang hoạt động ở phía nam Biển Đông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ sáng 25 đến ngày 27/11, từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 300mm/đợt, vùng tâm mưa có nơi trên 600mm/đợt.

Ngoài ra, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 70mm.

Do ảnh hưởng của các hình thái thời tiết trên nên ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.