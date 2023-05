Thời sự 24 giờ: Gần 800 người tử vong trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, 7 ca do COVID-19

Chiều 1/5, Cục Quản lý khám chữa bệnh báo cáo nhanh về công tác bảo đảm khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, COVID-19 trong dịp nghỉ lễ. Trong 2 ngày tại các cơ sở khám chữa bệnh cả nước có 786 trường hợp tử vong, 7 ca tử vong do COVID-19 và hơn 3.000 người nhập viện do tai nạn giao thông.

Thời gian giữ chức giáo viên mầm non hạng III từ 9 năm xuống còn 3 năm, tăng thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng II tăng từ 6 năm lên 9 năm.

Về số người nhập viện do tai nạn giao thông, sau hai ngày nghỉ lễ có 3.190 người bệnh nhập viện. Trong đó, số người tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, tiên lượng tử vong xin về 34 người.

Về tình hình dịch bệnh COVID-19, tổng hợp sau hai ngày nghỉ lễ có 2.026 người bệnh khám COVID-19. Trong đó, có 1.168 người bệnh nhập viện điều trị nội trú, 698 người ra viện. Đáng chú ý có 7 người bệnh tử vong do COVID-19.

Tài xế drift ô tô trước Nhà hát Lớn Hà Nội bị đề nghị truy tố

Ngày 1/5, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, hoàn tất điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Ngọc Thắng (39 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, rạng sáng 17/4, Công an phường Tràng Tiền thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện ô tô hiệu Nissan do Thắng điều khiển có dấu hiệu vi phạm.

Xế hộp này chạy với tốc độ cao, rú ga, drift nhiều vòng quanh vòng xuyến trước Nhà hát Lớn Hà Nội, gây mất an ninh trật tự.

Tổ công tác sau đó yêu cầu tài xế dừng xe, xuống làm việc nhưng Thắng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Ngày hôm sau, Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập Nguyễn Ngọc Thắng đến trụ sở công an để điều tra. Ngày 21/4, Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố bị can đối với Thắng về tội Gây rối trật tự công cộng.