Thời sự 24 giờ: Đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi là CSGT Vĩnh Phúc; Vì sao có nhóm bị cáo được tha tôi và miễn trách nhiệm hình sự trong đại án Việt Á?

Tước danh hiệu CAND của đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi 15 tỷ tiền chuộc

Tối 16/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó GĐ Công an TP Hà Nội xác nhận Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê Vĩnh Phúc) - đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi - từng là cán bộ đội Tham mưu Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem thêm: Diễn biến vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi 'như trong phim' ở Hà Nội

Lý giải về việc tại buổi họp báo chiều 15/8, Thiếu tướng Tùng thông tin Trung không có công ăn việc làm nhưng đến này lại xác định Trung là công an, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ban đầu Trung phủ nhận, không khai báo.

Xem thêm: Dạy con cách phòng tránh bị bắt cóc và đối phó với kẻ bắt cóc

Đối tượng Nguyễn Đức Trung là CSGT tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem thêm: Giáo dục về nạn bắt cóc theo "khuôn mẫu" đang tạo ra suy nghĩ sai lầm ở trẻ

Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã xác minh lý lịch, nhân thân đối tượng là công an.

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định để xử lý Trung.

Xem thêm: Bé trai bị bắt cóc tống tiền ở Long Biên: 'Con rất sợ nhưng không khóc'

Trước đó, tối 14/8, Trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội), bắt cóc một bé trai 7 tuổi rồi đưa lên ô tô bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó mới đi về tỉnh Hà Nam.

Xem thêm: Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội: Nghi phạm lái xe rất chuyên nghiệp

Tới khoảng 5 giờ ngày 15/8, tại khu công nghiệp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tổ công tác ập vào, bắt giữ Nguyễn Đức Trung khi đối tượng nhận tiền từ gia đình và đã thả cháu bé. Trong sáng cùng ngày, nạn nhân đã được đưa về gia đình an toàn.

Đại án Việt Á: Vì sao có nhóm bị cáo được tha tôi và miễn trách nhiệm hình sự?