Sao lại đề xuất biên soạn một bộ sách giáo khoa?

Ông Vinh lý giải: "Ở đây không chỉ là trách nhiệm của Bộ GD-ĐT. Bộ GD-ĐT chỉ tổ chức, còn như ở nhiều nước vẫn có hội đồng quốc gia chịu trách nhiệm về nội dung SGK. Không nhất thiết phải viết bộ SGK mới, điều quan trọng cuối cùng vẫn là nhà nước phải có bản quyền về nội dung một bộ SGK và không tính tiền bản quyền về biên soạn SGK, còn các doanh nghiệp có thể khai thác nội dung đó để phát hành SGK, phục vụ người dân một cách tốt nhất"…

Qua phát biểu của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, ai cũng hiểu mong muốn của ông là cần có một bộ SGK của Bộ GD-ĐT để giữ an toàn cho việc triển khai chương trình GDPT mới. Đây cũng chính là lý do mà Nghị quyết 88/2014 của Quốc hội yêu cầu: "Để chủ động triển khai chương trình GDPT mới, Bộ GD-ĐT tổ chức việc biên soạn một bộ SGK. Bộ SGK này được thẩm định, phê duyệt công bằng với các SGK do tổ chức, cá nhân biên soạn".