Thời sự 24 giờ: Dinh Tỉnh trưởng ở Đà Lạt bị loại khỏi nhóm bảo tồn nghiêm ngặt; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng vốn hơn 3.600 tỷ đồng

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, tùy đoạn tuyến, được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng. Công trình dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025 và khai thác từ năm 2026. Trong đó, dự án thành phần một do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư dài 16 km; dự án thành phần hai do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, dài 18,2 km; và thành phần ba do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 19,5 km.

Sau khi khởi công này 18/6, dự án thành phần ba qua Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải phóng mặt bằng đạt khoảng 77,6%. Còn dự án thành phần 1 và 2 qua Đồng Nai mới bàn giao được khoảng 5,82%. Riêng dự án thành phần 1 chưa giải phóng mặt bằng.

Nguyên nhân được cho là việc kiểm đếm chậm, khi nhân lực tại các đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng của Đồng Nai chưa đáp ứng khối lượng công việc, dẫn đến đơn giá bồi thường chưa được phê duyệt. Đồng thời, việc thu hồi đất tại Trường giáo dưỡng số 4 chưa thể thực hiện do vướng thủ tục điều chỉnh quy hoạch đất an ninh - quốc phòng.

Cảnh cáo nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Ninh

UB Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 857 xử lý kỷ luật cảnh cáo với Ông Mai Văn Ninh, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa vì có nhiều vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước và tạo dư luận xấu trong xã hội.

Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa (từ tháng 8/2011 đến tháng 10/2014), ông Mai Văn Ninh phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của HĐND tỉnh. Cựu lãnh đạo này cũng đã bị kỷ luật về Đảng.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, tại cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và các cá nhân liên quan.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định ông Ninh (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh) đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.

Ông Ninh cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Vì những sai phạm trên, ông Mai Văn Ninh chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.