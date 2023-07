Tư duy mét vuông và Đà Lạt trắng xóa bê tông

Thay vì cảnh đồi thông mộng mơ thì hình ảnh Đà Lạt trên báo chí gần đây là sạt lở, ngập lụt. Nguyên nhân chính của tình trạng này là sự phát triển không bền vững trong các thập niên gần đây, với chiều hướng ngày càng gia tăng các nguy cơ và hệ lụy. Đây chính là những hồi chuông cảnh báo với các nhà lãnh đạo địa phương.

Thực trạng

Thứ nhất, thời gian qua Đà Lạt đã tăng bê tông hóa và làm nhà kính quá nhiều. Cách thức phát triển không bền vững, chỉ muốn tìm cách tối đa hóa diện tích sử dụng mặt bằng để tăng lợi nhuận, bất chấp việc tác động xấu đến môi trường này vốn không phải tập quán sinh sống của người Đà Lạt. Nó du nhập vào cao nguyên theo cách nghĩ của nhiều nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác ở vùng thấp.

Tác động của bê tông hóa và nhà kính là giống nhau, đồng nghĩa với việc diện tích không gian xanh và mặt nước bị thu hẹp, và việc ngập lũ gia tăng, do khi mưa xuống, nhất là những trận mưa lớn, nước chảy từ trên cao xuống rất nhanh với tốc độ gấp hàng chục lần so với bình thường, tạo thành những dòng lũ. Trước đây khi có nhiều không gian xanh, diện tích nhà kính ít, một phần lớn nước mưa xuống thấm vào đất làm chậm dòng chảy, do đó ít tạo thành những dòng lũ. Hiện tượng ngập lũ chỉ mới xuất hiện ở Đà Lạt trong khoảng vài thập niên gần đây.

Các nhà quản lý đô thị Đà Lạt cần thay đổi cách tiếp cận chống ngập, thấy được rằng nguyên nhân ngập thật sự không chỉ nằm ở khu vực ngập, mà còn ở vùng cao không bị ngập ở gần đó, do nước gây ngập chủ yếu đổ ập về từ vùng đất cao hơn. Tình trạng thiếu không gian xanh, thiếu hồ chứa khiến nước mưa đổ xuống vùng thấp nhanh gây ngập. Đó là bài toán khoa học, thành ra, nếu cứ chăm chăm lo xử lý hạ tầng của vùng ngập mà thôi, thì chắc chắn vẫn không giải quyết được vấn đề từ gốc rễ.

Thứ hai, phát triển đô thị lan rộng ra khắp khu vực nội thành, nhưng lại không đi đôi với việc chỉnh trang và nâng cấp hạ tầng.

Nhiều người Đà Lạt cho biết, từ thời Pháp xây dựng trước đây, hệ thống thoát nước thải dân sinh của các khu vực công trình hai bên những đoạn đường dốc, thường có thể đấu nối vào đường ống cái thoát nước chính dẫn xuống sông hồ nên không gây ngập.

Tuy nhiên, việc xây dựng chen chúc trong nội thành về sau này lại thường chỉ tập trung vào xây nhà theo tư duy mét vuông, chứ ít quan tâm nâng cấp hạ tầng tương xứng với diện tích sàn xây dựng gia tăng, nhiều nơi không có cả hệ thống thoát nước, hoặc thậm chí còn cho xây nhà đè lên cống, chặn cống, bít cống… Như vậy, hạ tầng thoát nước quá tải, mưa xuống không có chỗ thoát mới tràn lên mặt đường, tạo thành dòng lũ.

Thứ ba, địa thế của Đà Lạt chủ yếu là đồi núi. Trong quá trình làm quy hoạch, nhất là quy hoạch chi tiết 1:500 (là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng), lẽ ra ở những khu vực đồi cao cheo leo phải dành khoảng lùi không gian xanh để bảo vệ, không cho xây công trình kiên cố, nhất là không được xây công trình khối tích lớn và nặng, vì để như vậy, thì dù có làm ta-luy kiên cố đến mấy đi nữa cũng không bền vững.