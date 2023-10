Thời sự 24 giờ: Bộ Công an chỉ ra thủ đoạn ‘úp sọt’ nhà đầu tư của ông Trịnh Văn Quyết

Miền Trung lại mưa lớn, có nơi trên 400mm

Theo dự báo mới nhất, miền Trung có nơi mưa lớn trên 400mm trong khoảng từ chiều nay đến sáng 2/11, nguy cơ ngập lụt ở các khu đô thị và vùng trũng thấp.

Từ chiều 30/10, khu vực từ nam Nghệ An đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị và Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt tại các khu đô thị và vùng trũng tại Miền Trung.

Bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo đến sáng 2/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm.

Đơn vị cảnh báo đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Từ nay đến ngày 2/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) lên mức báo động 2 - báo động 3, các sông khác từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Chiều qua, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có công văn hỏa tốc gửi các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên yêu cầu kiểm tra, rà soát các phương án để sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa lớn cực đoan vượt 400mm.

Đồng thời, rà soát các phương án ứng phó với lũ lớn trên các sông. Cử lực lượng ứng trực tại các khu vực ngầm tràn, đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.