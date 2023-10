Tài xế bị ép chạy quá tốc độ, 50% tai nạn nghiêm trọng do xe kinh doanh vận tải

Vể giải pháp trong thời gian tới, Bộ GTVT cho biết sẽ chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trước mắt là Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

“Theo thống kê hàng năm của Bộ Công an, khoảng 50% các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe kinh doanh vận tải gây ra”, báo cáo nêu.

Bộ cũng sẽ đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả;

Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, tăng cường áp dụng hình thức phạt nguội nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.