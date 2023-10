Chủ tịch TPHCM: Việc xử lý Thành Bưởi không có vùng cấm, không lợi ích nhóm

Kết luận tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội chiều 30/10, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã quán triệt những nội dung các sở, ngành, địa phương cần tập trung trong những tháng cuối năm 2023. Một trong những nội dung chính được đề cập tới là công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận, thời gian qua địa phương đã làm tốt các phần việc này, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục quan tâm tập trung thời gian tới. Vừa qua, các thông tin tiêu cực trên báo chí về địa bàn tăng lên cũng nằm ở các lĩnh vực nói trên.

"Vấn đề của nhà xe Thành Bưởi chắc cũng chiếm tỷ lệ rất lớn trong tỷ lệ các thông tin đó. Đối với nhà xe Thành Bưởi, TPHCM đã kiểm tra và xử lý. Tinh thần của TPHCM, lãnh đạo thành phố là xử lý nghiêm túc các sai phạm, không có vùng cấm, không có lợi ích nhóm hay khuất tất chỗ này", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.