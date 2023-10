Vụ án Trịnh Văn Quyết: Phát hiện hình ảnh công văn đóng dấu 'Tối mật' của Ngân hàng Nhà nước

Như Báo Người Lao Động vừa thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga (cùng em gái ông Quyết) và Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch Tập đoàn FLC, về tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, có 16 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán theo khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Cơ quan điều tra tiến hành niêm phong một số tài liệu, thiết bị liên quan đến vụ án. Ảnh: CAND