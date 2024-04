Suni Hạ Linh có đang sai lầm?

Your browser does not support the video tag.

Suni Hạ Linh có màn đu dây từ độ cao 10 m khi thể hiện ca khúc Cứ chill thôi trong show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2024.

Ngày 20/4, QQ đưa tin tập đầu của show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2024 lên sóng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả nhờ chất lượng các màn trình diễn tốt.

Đại diện của Việt Nam - ca sĩ Suni Hạ Linh cũng khiến khán giả trầm trồ với màn đu dây xuất hiện từ độ cao 10 m.

Suni Hạ Linh trình bày song ngữ Trung - Việt hit lớn nhất trong sự nghiệp là Cứ chill thôi. Trước khi tham gia vào show giải trí xứ tỷ dân, nữ ca sĩ đã được biết tới nhờ bài hát Cứ chill thôi trở thành xu hướng trên mạng xã hội Douyin (TikTok bản Trung).