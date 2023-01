'Sao lì xì của cậu lại nhiều hơn của tớ nhỉ?' – Câu nói của con khiến tôi muốn độn thổ ở nhà sếp

Ảnh minh họa.

Hướng dẫn con nhận lì xì sao cho lịch sự

Bố mẹ nên giải thích để trẻ hiểu, khi trẻ nhận được lời chúc may mắn, yêu thương từ người khác thì bản thân cũng cần biết cách chia sẻ niềm vui, may mắn đến người đối diện. Vì vậy, khi nhận được tiền mừng tuổi, con phải bày tỏ thái độ biết ơn và chúc Tết lại người lớn bằng những lời chúc phúc, may mắn đầu năm.

Bố mẹ có thể giúp con học vài lời câu chúc đơn giản, phù hợp với từng đối tượng. Nếu chúc các cô thì chúc "năm mới đẹp rạng ngời tươi tắn", gặp chú và bác thì chúc "phát tài phát lộc". Hay gặp người lớn tuổi thì nên chúc "sức khoẻ dồi dào, sống lâu trăm tuổi".