Minh Tuyết kể thời mới sang Mỹ: Tôi bị gièm pha ‘ca sĩ mà đi xin làm phục vụ'

Minh Tuyết hé lộ những năm tháng mưu sinh vất vả khi mới sang Mỹ, đồng thời kể chuyện tình 26 năm với ông xã đại gia. Trong chương trình The Khang show, ca sĩ Minh Tuyết đã có những chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ và chuyện tình 26 năm với ông xã doanh nhân Việt kiều.

Ca sĩ Minh Tuyết trong chương trình "The Khang show". Chia sẻ với MC Nguyên Khang, Minh Tuyết cho biết cô sang Mỹ lúc 21 tuổi. Cô từng lén gia đình làm hồ sơ đi du học Mỹ khi không có bà con, họ hàng thân thích ở đó để nương cậy. Sự mạnh mẽ, quyết đoán này của Minh Tuyết là thừa hưởng từ người mẹ. Lúc gặp khó khăn tài chính, cô cũng chỉ tâm sự với mẹ và được bà động viên, giúp đỡ. Nói về quyết định qua Mỹ, Minh Tuyết cho biết đứng trước rất nhiều lo sợ nhưng vẫn lựa chọn vì muốn thực sự thay đổi cuộc sống. Lúc mới qua, cô phải ở ké nhà một người bạn dù gia cảnh cô bạn không quá giàu có. Thời gian đầu quá khó khăn, Minh Tuyết không có tiền chi phí cuộc sống nhưng không dám than vãn, thậm chí là gửi một tấm hình về nhà. Giai đoạn này, gia đình cô cũng thất thu nhiều khoản do thay đổi kinh tế thị trường, chỉ còn căn nhà cho thuê để sinh nhai. “Tôi vất vả nhưng không dám chia sẻ vì có nói, ba mẹ cũng chẳng làm được gì, đành một mình chịu đựng”, cô tâm sự. Minh Tuyết rất nỗ lực tìm cách mưu sinh vì số tiền cô mang qua ít ỏi, không đủ đóng học phí và trang trải sinh hoạt trong vòng một năm. Sau này, cô được một công ty băng đĩa tuyển dụng nhưng lương cũng không cao, phải làm bồi bàn, phục vụ để kiếm thêm. “Tôi đối mặt những lời gièm pha ‘ca sĩ mà đi xin làm phục vụ’”, cô nói.

Ca sĩ Minh Tuyết. Dù chật vật, cô thường trấn an gia đình rằng mình có sức khỏe, tuổi trẻ, nếu không học thành tài cũng có thể đi làm kiếm sống. Sau khoảng ba năm, cô ra album đầu tiên và bất ngờ được khán giả đón nhận ngay lập tức. Kể từ đó, sự nghiệp của cô cứ thế đi lên cho đến bây giờ. Minh Tuyết nói cô thích ăn mặc đẹp từ lúc ở Việt Nam, và chị gái Cẩm Ly luôn muốn học theo những phong cách ấy. Đôi lúc, hai chị em diện đồ y chang lên sân khấu, trông giống cặp sinh đôi. Theo Minh Tuyết, việc ăn mặc phụ thuộc tính cách, sở thích, không phản ánh tư cách của mỗi con người hay bị hạn chế bởi nghề nghiệp. Dù được mệnh danh ca sĩ sexy, Minh Tuyết tự nhận bản thân còn nhiều hạn chế về chiều cao, nhan sắc và giọng hát, vì thế cô nỗ lực bù đắp bằng các động tác vũ đạo hấp dẫn. “Phải nghiên cứu rất kỹ để hiểu bản thân, từ đó hạn chế những khuyết điểm và tôn lên ưu điểm của mình”, cô nói. Theo Minh Tuyết, học nhảy không khó. Cái khó là phải đứng trên một đôi giày đủ cao để tôn vóc dáng nhưng vẫn thực hiện được vũ đạo khéo léo, uyển chuyển. Minh Tuyết tự nhận xét cô ở trên sân khấu và ngoài đời khác nhau hoàn toàn. “Nhìn trang phục, thần thái, mọi người đoán tôi khó gần, ăn chơi và phóng khoáng. Thực chất tôi thuộc tuýp người hướng về gia đình, mê nấu ăn, thích kết nối với những người bạn thân thiết”, cô nói. Ca sĩ cũng thú nhận không thể giữ khoảng cách, bí mật với những người cô đã trao thiện cảm. Cũng trong chương trình, Minh Tuyết nói về chồng. Cô cho biết chuyện tình của cả hai không ngọt ngào giống phim, nhưng chân thành và ấm áp. Hồi đó, bạn bè thấy Minh Tuyết cô đơn nên thường làm mai cho cô nhưng lần nào cũng không thành. Chỉ đến khi giới thiệu doanh nhân Diệp Nghi Keith – là chồng Minh Tuyết sau này, cô mới bén duyên anh chỉ sau một lần gặp. Minh Tuyết nói chồng cô không đẹp trai nhưng tốt bụng và rất galant với phụ nữ. “Thời điểm đó tôi sống một mình, rất lẻ loi và thiếu thốn tình cảm. Anh cũng vậy, vừa mất ba, vừa gặp trắc trở lớn trong sự nghiệp nên chỉ suốt ngày nhốt mình trong phòng”, cô kể. Vì sự đồng điệu, bù đắp cho nhau những thiếu thốn, cả hai dễ dàng xích lại gần nhau.

Ca sĩ Minh Tuyết và ông xã đại gia. Minh Tuyết nói điều níu cô ở lại với hôn nhân chính là tình yêu thương rất lớn mà ông xã dành cho vợ. Nhất là những khi cô bệnh, anh sẵn sàng bồng cô chạy mấy tầng lầu hay ánh mắt lo lắng, hoảng sợ đến khó quên. Theo Minh Tuyết, mỗi người đều có những ước mơ, tiêu chuẩn riêng khi tìm kiếm bạn đời như giàu có, thông minh hay đẹp trai. Riêng cô chỉ muốn cuộc sống hôn nhân nhẹ nhàng, ấm áp, hai đường thấu hiểu và chia sẻ được với nhau tất cả. Chồng Minh Tuyết đúng là người như cô mong đợi. Trước đây, anh thường đi theo chăm sóc, mang vác đồ đạc cho cô trong hậu trường. Bây giờ thì sẵn lòng ở nhà chăm sóc hai bé cún để cô yên tâm đi biểu diễn. Chia vẻ về việc thực hiện một đêm nhạc riêng, Minh Tuyết cho biết hiện rất khó khăn vì chi phí cao,dù có nhiều nhà tài trợ đã đặt vấn đề với Minh Tuyết. “Nếu làm liveshow hoàn toàn vì đam mê, không đề cao yếu tố thương mại, thì thực sự rất khó. Tôi muốn mọi thứ phải trọn vẹn, ý nghĩa, hòa hảo nhất”, cô nói. Nhìn vào Minh Tuyết, MC Nguyên Khang nhận định cô rất phù hợp chương trình Chị đẹp đạp gió. Ca sĩ cũng cho biết cô nhận được lời mời từ BTC show, nhưng đã từ chối vì nhìn thấy nhiều thử thách như không quen môi trường showbiz ở Việt Nam, số lượng thí sinh đông khó cạnh tranh… Tuy nhiên, cô thừa nhận là nhiều khán giả mong đợi mình tham gia sân chơi này. “Tôi nghĩ show rất hợp với những ai muốn thử thách bản thân, yêu nhảy. Nếu tham gia, chắc tôi phải học lại từ đầu vì tính tôi đã làm gì thì điều đó phải hoàn hảo”, cô nói. Theo VTCNews