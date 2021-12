Gánh nặng của lời động viên 'Tích cực lên' hậu dịch

Vì những biến động của đại dịch, nhiều người phải trải qua các trải nghiệm chưa từng có trong đời. Ai cũng có thể trở thành nạn nhân của sự TCĐH.



Cách tiếp cận này có hại bởi nó coi thường và làm mất đi ý nghĩa của những cảm xúc âm tính. Tôi tránh gọi các cảm xúc đau buồn, thất vọng, giận dữ là tiêu cực bởi nó là các dấu hiệu quan trọng để chúng ta hiểu mình, hiểu người khác, hiểu bối cảnh để sinh tồn và nó xứng đáng được đối xử công bằng như các cảm xúc khác.

Kìm nén tất cả những rung cảm âm tính đó thực sự có thể kéo dài sự đau khổ của một người, dẫn đến căng thẳng thêm cho cơ thể và tâm trí. Nỗ lực lạc quan một cách cứng nhắc “đóng chặt cửa” với những cảm giác không thoải mái không làm chúng biến mất mà ngược lại, có thể làm trầm trọng thêm vấn đề.

Trong các chuyên đề tâm lý trao đổi với cộng đồng hay nhân viên y tế về đau buồn và mất mát, về hiểu và điều tiết cảm xúc trong thời gian qua, tôi và các đồng nghiệp luôn nhắc đi nhắc lại với người nghe rằng cảm xúc trước hết cần được ghi nhận và chấp nhận, cũng như khi ta có mất mát thì cần có thời gian để mình trải qua tang chế và tiếc thương.

Một đồng nghiệp của tôi từng chia sẻ công thức rất hay: Đau + chống cự → đau khổ. Đau chưa chắc đã gắn với khổ, nhưng nếu tìm cách chối bỏ, vật lộn, thay thế nó bằng cảm xúc nào khác, thì có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn để một cá nhân thực sự đối diện và bước qua vấn đề của mình.

Chống lại sự TCĐH

Chúng ta không thể thay đổi thế giới và cách người khác hành xử. Vì vậy, cách tốt nhất là bản thân phải “tăng cường miễn dịch” cho sức khỏe tinh thần.

Muốn như vậy, trước hết, mỗi cá nhân cần học cách tôn trọng sự hiện diện của các cảm xúc, tìm hiểu ý nghĩa của nó trong tình huống bất kể đó có phải là “cảm xúc tích cực” hay không.

Có thể chống lại sự TCĐH bằng các bí quyết sau:

#1. Cho phép bản thân có cả cảm xúc tiêu cực và tích cực

Một cách rất thú vị để làm điều này là thử đổi từ nối “nhưng” thành “và” khi nói về những cảm xúc trái ngược nhau trong cuộc sống của mình.

Ví dụ, thay vì nói “Em thấy may mắn vì vẫn đang an toàn ở nhà suốt mùa dịch nhưng em ghét việc phải làm việc căng thẳng ở nhà không được đi đâu”, bạn có thể nói “Em thấy may mắn vì vẫn đang an toàn ở nhà suốt mùa dịch và em ghét việc phải làm việc căng thẳng ở nhà không được đi đâu”.

Chỉ thay đổi cách diễn đạt một chút thôi có thể giúp não bộ chúng ta học cách chấp nhận sự tồn tại đồng thời của trạng thái tích cực và (tạm gọi là) “tiêu cực”.