Cách mặc trang phục màu be nhẹ mát trong mùa hè

Màu be là gam màu trung tính, nhẹ nhàng và thanh lịch, rất phù hợp cho những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên, để biến hóa trang phục màu be trở nên đa dạng và thu hút hơn, bạn cần bỏ túi ngay những bí kíp phối đồ "siêu đỉnh" sau đây:

Lựa chọn trang phục

Bạn có thể chọn những món đồ đơn giản, dễ dàng phối đồ, phù hợp cho mọi hoàn cảnh như áo thun màu be, áo sơ mi be, quần dài màu be... Áo croptop be thể hiện sự trẻ trung, năng động, "gây bão" cho những buổi dạo phố hay "cháy" hết mình tại bãi biển.

Váy hoặc đầm maxi màu be nhẹ sẽ không chỉ giúp bạn trông sang trọng mà còn tạo cảm giác mát mẻ và thoải mái trong ngày hè. Váy liền "cứu cánh" cho những ngày vội vã, giúp bạn tiết kiệm thời gian phối đồ mà vẫn đẹp xuất sắc.

Kết hợp màu sắc