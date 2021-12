Chống thất thu thuế khai thác khoáng sản: Bắt chạch đằng đuôi!

Your browser does not support the audio element.

Bạt cả quả đồi, chỉ kê khai mấy trăm khối!

Theo thông tin được đại biểu nêu ra tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII (diễn ra trong 2 ngày 8-9/12), trên địa bàn tỉnh này hiện có 254 giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực. Từ năm 2017 đến nay, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh Nghệ An thu hồi 8 giấy phép khai thác khoáng sản do không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Luật khoáng sản.

Công tác quản lý, chống thất thu thuế khai thác khoáng sản còn bất cập, lãng phí tài nguyên, thất thu thuế diễn ra nhức nhối. Từ đầu năm 2020 đến nay, ngành chức năng phát hiện, xử lý 758 vụ việc vi phạm liên quan đến công tác quản lý khoáng sản và khởi tố 9 vụ, 11 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 748 vụ với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một vụ khai thác khoáng sản (đá trắng) quy mô lớn tại huyện Quỳ Hợp (Ảnh: B.M).

Đặc biệt, quá trình kiểm tra, giám sát, ngành chức năng phát hiện có doanh nghiệp được cấp phép khai thác 87.000 tấn quặng thiếc trong thời gian 30 năm nhưng khai thác đến 104.000 tấn chỉ riêng trong năm 2020. Tức trữ lượng khai thác trong một năm bằng 120% trữ lượng được cấp phép trong 30 năm (!).