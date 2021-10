Câu hỏi lớn của netizen Hàn trước thềm trở lại của TWICE: 'Vì sao lần nào comeback cũng chỉ có cùng một concept?'

Vào ngày 25 tháng 10 vừa qua, các cô gái TWICEđã phát hành một video "Opening Trailer" đầy thú vị cho màn comeback sắp tới với album "Formula of Love: O+T=<>". Đây sẽ là lần trở lại thứ 2 của TWICE trong năm 2021 (chỉ tính riêng tại Hàn Quốc) sau khi nhóm phát hành mini album "Taste Of Love" và ca khúc chủ đề "Alcohol-Free" vào tháng 6 năm nay.

Đoạn trailer vừa được tung ra cho thấy tạo hình mới mẻ của các thành viên TWICEvới tư cách là những nhà nghiên cứu tại "TWICE LOVE LAB". Tại đây, họ sẽ tìm cách giải thích thật "khoa học" cho câu hỏi làm thế nào để biết được khi nào bạn đã rơi vào lưới tình. Để chứng minh, các cô gái cũng thực hiện một số "thí nghiệm tình yêu", chỉ ra nhiều dấu hiệu khác nhau khi bạn phải lòng một ai đó.

Sau khi "Opening Trailer" cho "Formula of Love: O+T=<>" được phát hành, nó đã khiến cư dân mạng Hàn Quốc phải tự hỏi: "Nhưng tại sao lần nào comeback TWICE cũng chỉ có cùng một concept vậy nhỉ?". Thoạt nghe, rất nhiều người hẳn sẽ tưởng đây là một lời chê bai nhắm vào TWICE, cho rằng concept của girlgroup nhà JYP đang đi theo hướng "một màu". Thế nhưng trên thực tế, concept mà netizen Hàn khẳng định lần nào cũng xuất hiện ở TWICE chính là "concept xinh đẹp", bởi bất cứ khi nào comeback họ cũng đều khiến khán giả phải "sốc visual".