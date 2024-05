Lisa và bạn trai CEO lại gây sốt ở Mỹ: Khoảnh khắc lén nhìn đối phương khiến MXH bùng nổ!

Dù giữ khoảng cách song em út BLACKPINK và CEO Frédéric Arnault vẫn có khoảnh khắc đáng chú ý lọt vào ống kính máy quay. Khi Lisa đang tạo dáng chụp hình, Frédéric được bắt gặp trốn sau cột trụ lén nhìn bạn gái tin đồn. Khoảnh khắc này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, khiến netizen vô cùng thích thú.



Lisa - CEO Frédéric cùng tham dự giải đua xe công thức 1 ở Miami mới đây. Mỹ nhân Kpop để tóc búi Na Tra, khiến người hâm mộ thích thú. Ngoài ra netizen còn ấn tượng trước nụ cười ngọt ngào, tràn đầy sức sống của cô nàng.