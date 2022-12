Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nhà nước tới Đại hàn Dân Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Một là, thúc đẩy hơn nữa các chuyến thăm, giao lưu tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua các hình thức linh hoạt, đa dạng; tăng cường và làm sâu sắc các cơ chế giao lưu, trao đổi, đối thoại giữa các cơ quan của Chính phủ Trung ương và chính quyền địa phương, giữa Quốc hội, chính đảng, các tổ chức, tầng lớp xã hội hai nước; Triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại, giao lưu giữa các cơ quan hai nước;

Hai là, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư sẽ tiếp tục là nền tảng và động lực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, hai bên quyết tâm mở rộng và làm sâu sắc hợp tác kinh tế thương mại, trong đó trước mắt thực hiện các biện pháp nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030; đa dạng hóa hợp tác trong các lĩnh vực như lao động, y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ…

Ba là, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực an ninh, trong đó có an ninh hàng hải và cảnh sát biển, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới;

Bốn là, đẩy mạnh phối hợp cùng ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu, các vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, hợp tác bảo vệ môi trường biển; đồng thời, nhất trí tăng cường năng lực ứng phó chung đối với các tình huống khẩn cấp.



Năm là, tiếp tục phối hợp lập trường trên các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, chung lợi ích; nhất trí phối hợp chặt chẽ trong các diễn đàn, cơ chế của quốc tế và khu vực mà hai bên cùng tham gia, cùng quan tâm.

Sáu là, cùng với sự phát triển quan hệ hợp tác hai nước, giao lưu nhân dân sẽ phát triển nhanh, mạnh và đa dạng hơn trước. Theo đó, công tác thúc đẩy giao lưu, tăng cường tình hữu nghị giữa các địa phương, bộ ngành và nhân dân hai nước cũng như tăng cường phối hợp trong công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân là nhiệm vụ trọng tâm của hai nước thời gian tới.

Việc nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện sẽ là động lực giúp củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở và môi trường thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế. Với những thành tựu quan trọng đạt được trong 30 năm qua, sự quan tâm, nỗ lực của cả hai dân tộc, tôi tin tưởng rằng quan hệ, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển rực rỡ trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước; góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng của khu vực và toàn cầu.

PV:Một nội dung nổi bật của chuyến thăm là thúc đẩy giao lưu nhân văn – xã hội. Xin Bộ trưởng cho biết thêm về việc này?