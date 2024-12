Chứng khoán ngày mai, 27-12: Tiền chảy vào cổ phiếu chậm lại?

Thanh khoản giảm so với phiên trước cho thấy dòng tiền chậm lại, song nhà đầu tư có thể tranh thủ diễn biến hồi phục để chốt lời Kết phiên 26-12, chỉ số VN-Index giảm 1,1 điểm (-0,09%), đóng cửa tại 1.272 điểm Chứng khoán Việt có sắc xanh khi bước vào phiên giao dịch ngày 26-12. Tuy nhiên, nhịp tăng điểm khá khiêm tốn và thị trường nhanh chóng trở lại trạng thái thăm dò. Diễn biến chính của phiên này là nhà đầu tư mua- bán cổ phiếu giằng co. Kết phiên, chỉ số VN-Index giảm 1,17 điểm (-0,09%), đóng cửa tại 1.272 điểm. Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), với diễn biến thận trọng của thị trường, sắc xanh bị thu hẹp đáng kể nhưng nhìn chung giá cổ phiếu chỉ dừng ở mức tăng - giảm nhẹ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang có nỗ lực hỗ trợ thị trường. Ngược lại, nhóm cổ phiếu bán lẻ, thép, công nghệ … lùi bước. "Thanh khoản sụt giảm với 502,1 triệu cổ phiếu khớp lệnh trên sàn HOSE cho thấy dòng tiền chậm lại. Diễn biến này đang thể hiện hoạt động thăm dò cung cầu. Thế nhưng, nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng thị trường tăng điểm trong phiên tiếp theo để nắm giữ các cổ phiếu có diễn biến khởi sắc"- VDSC nhận định và khuyến nghị. Trong khi đó, Công ty Chứng khoán VCBS nêu quan điểm sự phân hóa của dòng tiền đang tiếp diễn, lực cầu giải ngân vẫn hiện hữu. Điều này cho thấy chỉ số VN Index đang vận động ổn định quanh ngưỡng kháng cự 1.275 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên tận dụng cơ hội này để giải ngân những cổ phiếu có tín hiệu đi lên, cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận những cổ phiếu có áp lực bán mạnh.