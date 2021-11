Bí quyết làm đẹp của các quý cô Hoàng gia Anh

Ngủ một giấc thật ngon là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và tinh thần của bạn, đồng thời nó cũng chỉ ra một số sự thật khoa học đối với khái niệm về giấc ngủ đẹp. Francesca Fusco, một bác sĩ da liễu và trợ lý giáo sư da liễu tại Mount Sinai, thành phố New York cho biết: ‘Da của chúng ta nghỉ ngơi và tự phục hồi trong khi ngủ. Không tiếp xúc với tia cực tím và không co cơ mặt, đây là thời điểm tốt nhất trong ngày cho làn da’.

Giấc ngủ có thể quyết định vẻ đẹp của làn da.

Tiến sĩ Anna Persaud, chuyên gia về giấc ngủ và Giám đốc điều hành của ThisWorks, một thương hiệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, đồng ý với quan điểm này: ‘Qua đêm, da chuyển sang chế độ sửa chữa và phục hồi, nghĩa là nó loại bỏ độc tố, sửa chữa các tổn thương tế bào và DNA do môi trường gây ra, thay thế các tế bào già cỗi và tạo ra những tế bào mới. Đó là lý do tại sao sau một giấc ngủ ngon, làn da trông tươi tắn, trẻ trung và rạng rỡ hơn’.

Sử dụng dầu dưỡng da

Kate Middleton tiết lộ,dầu dưỡng da mà cô sử dụng đã trở thành một bước dưỡng da quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Một loại dầu dưỡng da chứa nhiều chất dinh dưỡng nuông chiều làn da và 80% axit béo thiết yếu sẽ giúp loại bỏ quầng thâm và làm chậm quá trình lão hóa.

Xem thêm video đang được quan tâm: