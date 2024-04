Những người không nên ăn mướp

- Giảm tình trạng co thắt cơ, hạn chế chuột rút vì thành phần chứa nhiều kali.

- Tăng cường sắt tốt cho bệnh thiếu máu, phù hợp với người thường xuyên hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

- Giàu vitamin C giúp giảm tình trạng khô da, giảm nhăn, tăng cường chống lão hóa. Bạn có thể dùng loại quả này làm mặt nạ dưỡng da dưỡng ẩm, làm trắng, trị nám da.

Lưu ý khi sử dụng:

Mướp cũng kỵ với củ cải trắng vì đều mang tính hàn. Khi nấu chung người ăn dễ bị lạnh bụng, mệt mỏi.Loại quả này không nấu chung với cải bó xôi (rau chân vịt), do thành phần đều nhuận tràng nên nấu chung có thể gây tiêu chảy.

Khi mua mướp bạn nên chọn quả non, đường vân trên quả mịn, đều nhau, sờ cứng nhưng có độ đàn hồi, cuống màu xanh, bẻ ra có nhiều nhựa. Mướp già thường có đường vân to, vỏ cứng, cuống thâm.Đặc biệt, nếu mướp bị ong chích hay cây còi cọc bạn không nên ăn vì có thể gây ngộ độc, chóng mặt do có chứa chất alkaloid.