Mỹ âm thầm chuyển vũ khí uy lực cho Ukraine, Đại sứ Nga bức xúc

Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) do Mỹ cung cấp sẽ giúp lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu Nga trên bán đảo Crimea "hiệu quả hơn" - The New York Times (NYT) dẫn lời giới chức Lầu Năm Góc.

Washington âm thầm bàn giao cho Kiev một số lượng không xác định tên lửa ATACMS tầm xa vào tháng rồi, giới chức Mỹ xác nhận hồi đầu tuần này, sau khi nhiều hãng tin cho biết Kiev đã bắt đầu sử dụng ATACMS để tấn công mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga. Mục tiêu của việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine là gia tăng sức ép lên Crimea, "điểm trú ẩn tương đối an toàn của Nga ở thời điểm hiện tại", NYT dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ cho hay. Trước đó, vào giữa tháng 3, Mỹ đã bàn giao tên lửa ATACMS cho Ukraine theo khuôn khổ của gói viện trợ trị giá 300 triệu USD được Tổng thống Joe Biden phê duyệt. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 24-4 xác nhận thông tin Washington cung cấp ATACMS cho Kiev, song ông từ chối bình luận về số lượng cụ thể, cũng như tầm bắn của tên lửa này. Theo đài RT, ATACMS tầm xa được cho là có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa 300 km. Vào ngày 17-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội của ông đã tập kích một căn cứ không quân ở TP Dzhankoy, Crimea. Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa 300 km. Ảnh: Reuters Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi xuất hiện thông tin Kiev lần đầu tiên sử dụng ATACMS trong cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân cách tiền tuyến 165 km. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Zelensky. Ukraine lần đầu tiên nhận được tên lửa ATACMS tầm trung vào tháng 9-2023. Tổng thống Zelensky đầu tháng này tái khẳng định ông và chính phủ Ukraine "thực sự muốn phá hủy cơ sở hạ tầng Nga", bao gồm cầu Crimea. Về phần mình, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 25-4 nhấn mạnh việc Washington bàn giao ATACMS tầm xa cho Kiev là "không thể biện minh được". Ông nói hành động của Washington "làm gia tăng mối đe dọa đối với an ninh Crimea, bao gồm Sevastopol và những thành phố khác của Nga". Cầu Crimea bốc cháy sau vụ tấn công hồi tháng 10-2022. Ảnh: Reuters Politico: Mỹ hoàn tất gói viện trợ quân sự 6 tỉ USD cho Ukraine Lầu Năm Góc có thể công bố lô vũ khí và đạn dược trị giá lên đến 6 tỉ USD cho Kiev sớm nhất vào ngày 26-4 (giờ địa phương) - một vài quan chức giấu tên khẳng định với Politico. Đợt bàn giao này bao gồm đạn cho hệ thống phòng không Patriot và NASAMS, đạn pháo và tên lửa HIMARS, tên lửa không đối không, máy bay không người lái (UAV) và vũ khí chống UAV, các nguồn tin cho hay. Trước đó, Mỹ đã chuyển gấp số vũ khí trị giá 1 tỉ USD cho Ukraine ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật viện trợ nước ngoài, bao gồm hôm 60 tỉ USD cho Ukraine, hôm 25-4.