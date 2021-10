Bí quyết dưỡng nhan của tứ đại mỹ nhân Tây Thi

Ngoài ra, Tây Thi còn có bí quyết giữ gìn nhan sắc rất độc đáo bằng phương pháp tắm trắng và lưu hương cơ thể bằng các bài thuốc quý.



Việc vệ sinh thân thể thông qua tắm rửa hàng ngày có tác dụng thải độc, khiến các độc tố trong cơ thể dễ dàng bị đào thải ra ngoài, và sẽ có một làn da thuần khiết như ngọc. Vì thế, theo sử xưa, để cơ thể luôn mềm mại và thơm tho, Tây Thi đã nghĩ ra một công thức chế nước tắm đặc biệt từ các loại thảo dược cung đình, bao gồm: Hoa xuyến chi, mao hoắc hương, uy linh tiên, lá sen khô và hương thảo - mỗi loại 200g; cam thảo và bạch chỉ - mỗi loại 500gr. Lấy hỗn hợp trên nghiền nhỏ rồi cho vào túi vải đun nóng cùng nước, đem tắm mỗi ngày. Dùng khoảng 1 tháng sẽ làm da trơn bóng thơm tho, xinh đẹp.

Xuyến chi là một loại hoa dại mọc rất nhiều ở vùng nông thôn Việt Nam, được Tây Thi ưa thích và sử dụng để tắm trắng thường xuyên.

Chỉ với bí quyết làm đẹp đơn giản mà Tây Thi đã khiến Ngô Vương bao phen lao đao, đến mức "Hồng nhan họa quốc" thì có lẽ phương pháp làm đẹp này cũng đáng để phái đẹp hiện nay cân nhắc.