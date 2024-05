Điểm tin công nghệ 7/5: Smartphone đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 4 chuẩn bị ra mắt

Reuters dẫn kết quả kinh doanh tháng 4/2024 của nhà sản xuất thiết bị điện tử Foxconn cho thấy, doanh thu đạt 15,83 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong cùng kỳ.

Foxconn cho rằng, kết quả mà công ty đạt được trong tháng qua là đến từ các sản phẩm điện tử tiêu dùng thông minh như điện thoại thông minh trong tháng 4 tăng mạnh. Nhu cầu máy chủ trí tuệ nhân tạo trong phân khúc sản phẩm hệ thống và đám mây cũng rất khả quan.

Trong quý 1/2024, doanh thu của Foxconn giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 40,8 tỷ USD, thấp hơn mức 43,3 tỷ USD mà LSEG SmartEstimate dự báo. Giới chuyên gia cho rằng, quý đầu tiên trong năm thông thường sẽ không sôi động bằng các quý khác bởi quý 1/2024 rơi vào mùa mà các công ty công nghệ Đài Loan (Trung Quốc) chạy đua cung cấp điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác do các nhà cung cấp lớn như Apple cho kỳ nghỉ lễ cuối năm ở thị trường phương Tây.

Đồng thời, Foxconn ước tính, quý 2/2024 có thể vẫn là giai đoạn thấp điểm khi các sản phẩm chủ lực bước vào giai đoạn chuyển đổi giữa các sản phẩm cũ và mới.

- Cảnh báo cuộc tấn công mới nhắm vào các thiết bị mạng Cisco

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa phát hiện chiến dịch tấn công mạng ArcaneDoor ảnh hưởng đến các thiết bị Cisco. Sở dĩ, các đối tượng xấu làm vậy là để điều chỉnh lưu lượng và theo dõi liên lạc trong mạng.

Cục An toàn thông tin đã đưa ra cảnh báo về chiến dịch tấn công mới nhắm vào các thiết bị mạng Cisco, tới đơn vị chuyên trách CNTT, an toàn thông tin của các bộ, ngành và địa phương; Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, nền tảng số và các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại.

Cụ thể, qua công tác giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC trực thuộc Cục đã phát hiện, khi truy cập được vào các thiết bị mạng Cisco, đối tượng tấn công có thể điều hướng hoặc điều chỉnh lưu lượng mạng, theo dõi liên lạc trong mạng và thực hiện hành động trái phép khác.

Đầu năm nay, một cuộc điều tra phân tích của các chuyên gia bảo mật quốc tế đã phát hiện nhóm tấn công mới được theo dõi dưới tên UAT4356. Nhóm này đã triển khai 2 backdoor (phần mềm có chức năng xâm nhập cũng như truy cập vào thiết bị mà không cần phải thông qua định danh bảo mật – PV) có tên ‘Line Runner’ và ‘Line Dance’, đều được sử dụng để thực hiện các hành vi độc hại lên thiết bị bị ảnh hưởng, bao gồm việc điều chỉnh cấu hình, do thám, theo dõi, trích xuất lưu lượng mạng và leo thang đặc quyền.

Quá trình điều tra phân tích, các chuyên gia nhận thấy rằng, nhóm tấn công thường triển khai mã độc, thực thi mã từ xa trên thiết bị bị ảnh hưởng. Hai lỗ hổng bị khai thác gồm có CVE-2024-20353 và CVE-2024-20359 đều tồn tại trên ‘Cisco Adaptive Security Appliance Software’ và ‘Cisco Firepower Threat Defense Software’.

Trong đó, lỗ hổng CVE-2024-20353 cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ, còn CVE-2024-20359 cho phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý với đặc quyền root.

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin đang sử dụng có khả năng bị ảnh hưởng bởi chiến dịch tấn công mạng mới nhắm vào các thiết bị mạng Cisco. Đồng thời, chủ động theo dõi các thông tin liên quan đến chiến dịch tấn công mạng này, sẵn sàng các biện pháp bảo mật để tránh nguy cơ bị tấn công.