3 món ăn chứa tinh bột có đường huyết cao

Chỉ số đường huyết của khoai tây luộc khoảng 56, là thực phẩm có chỉ số đường huyết trung bình, do khoai tây nghiền được thái nhỏ nên tiêu hóa nhanh hơn. Do đó, chỉ số đường huyết của khoai tây nghiền tăng lên 70, là thực phẩm có chỉ số đường huyết cao.

Bí ngô

Mặc dù ăn bí ngô rất tốt cho bệnh tiểu đường nhưng đây cũng là thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Đặc biệt khi bí ngô được cắt thành miếng và nấu thành cháo, lượng đường trong máu sẽ tăng nhanh hơn sau khi ăn.

Đối với những người cần kiểm soát lượng đường, ăn bí ngô khi còn non sẽ tốt hơn so với khi già vì hàm lượng đường trong bí ngô non thấp hơn so với bí ngô già. Chúng ta cũng cần kiểm soát lượng thức ăn nạp vào, ăn 200 gram bí ngô tương đương với ăn 50-80 gram gạo trắng.