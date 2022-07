Vụ cứu người gặp nạn nhưng bị kiện: Xác định được lái xe gây tai nạn

Khi tới bệnh viện, chị N.T. V.A. có thông báo với bác sĩ, mình chỉ là người đưa nạn nhân đi cấp cứu và rời đi ngay sau đó vì có việc cần phải giải quyết.

Theo Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, bà P.T.T. được đưa vào viện trong tình trạng bị gãy mắt cá trong chân trái, gãy xương bả vai trái và một số chấn thương khác. Ngày 22/6, bà T. đã được xuất viện về nhà theo dõi điều trị

Tuy nhiên, sau đó, chị N.T.V.A bất ngờ nhận được giấy mời lên làm việc của Công an, lý do gia đình bà T. tố chị đã gây tai nạn cho bà này. Thậm chí, người tố cáo còn cho rằng, chị N.T.V.A. dù đã đưa nạn nhân tới viện nhưng không để lại số điện thoại, địa chỉ liên lạc nên gia đình buộc phải trình báo công an để truy tìm.