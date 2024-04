Tổng hợp tin bóng đá ngày 22/04/2024: HLV Ancelotti khen ngợi Bellingham sau trận 'Siêu kinh điển'

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.