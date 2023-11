Vấn đề của Antony tại Man United

Antony chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào cho Man United kể từ tháng 5.2023. Ảnh: AFP

“Play like you mean it” (tạm dịch: "Cứ chơi như ý bạn muốn"), đây là biểu ngữ đã xuất hiện trên khán đài khu vực dành cho người hâm mộ Man United tại sân Craven Cottage cuối tuần qua. Sau một tuần ảm đạm với hai thất bại nặng nề trước Man City và Newcaslte, 3 điểm giành được trước Fulham đã tạm xoa dịu cơn khủng hoảng của Man United.

Dẫu vậy, những vấn đề của "Quỷ đỏ" vẫn còn tồn đọng rất nhiều. Chạm trán với một trong những đội bóng có hàng công tệ nhất tại Premier League như Fulham (9 bàn sau 11 vòng), The Red Devils vẫn cần một vài pha cứu thua xuất thần của Andre Onana để bảo toàn mành lưới.

Bên cạnh đó, hàng tiền vệ của Ten Hag dường như vẫn chưa thể ăn khớp. Christian Eriksen lạc nhịp và không thể hiện được khả năng phân phối bóng của mình. Yếu kém nhất vẫn là hàng công khi các tiền đạo của M.U vẫn chưa ghi nổi bàn thắng thứ 2 từ đầu mùa tại Premier League.