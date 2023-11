Jude Bellingham: Số 10 tái sinh và thời thế tạo Quả bóng vàng

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Mbappe không đến Madrid và bị xem là tráo trở. Rốt cuộc, thương vụ bom tấn được Real Madrid thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua là Jude Bellingham.

Gương mặt còn khá non trẻ và lạ lẫm này trưởng thành từ lò Birmingham (Anh), gia nhập Dortmund vào năm 2020 với mức phí chuyển nhượng 27 triệu euro, kỷ lục thế giới đối với cầu thủ dưới 18 tuổi. Chỉ 3 năm sau, ở tuổi 20, Bellingham gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với giá 103 triệu euro chưa kể phụ phí.

Chỉ cần nhìn vào số tiền các đội bóng chi ra thực tế cũng đủ thấy giá trị và tiềm năng của cầu thủ người Anh. Nhưng điều đáng nói hơn nữa, Bellingham chứng minh anh đáng giá tới từng xu và thậm chí là món hời lớn chỉ sau vài tháng chơi cho Real Madrid.

Chỉ sau 14 lần ra sân trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Bellingham đã tạo nên cơn sốt với 13 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Hiệu suất ghi bàn của Bellingham cao hơn cả C.Ronaldo.

Nên nhớ, thời điểm CR7 ra mắt Los Blancos, anh là ngôi sao hàng đầu thế giới và đã biến hóa trở thành cỗ máy săn bàn khủng khiếp nhất lịch sử. Bellingham trước khi đầu quân cho Real Madrid mới chỉ ở dạng tiềm năng và thi đấu ở hàng tiền vệ.

Bên cạnh hiệu suất kinh hoàng, các bàn thắng của Bellingham luôn mang ý nghĩa định đoạt kết quả cho đội bóng Hoàng gia. Tiêu biểu là cú đúp vào lưới Barcelona, đem về chiến thắng 2-1 cho Real Madrid. Bellingham đã làm thay đổi cục diện Siêu kinh điển và khiến các cules (cổ động viên Barca) câm lặng. Đó là điều chỉ thấy ở những ngôi sao phi phàm.

Và không chỉ là những bàn thắng, màn trình diễn chói sáng của tiền vệ người Anh đang khiến Santiago Bernabeu phát sốt. Với nguồn cảm hứng của chàng trai đến từ Anh quốc, ca khúc Hey Jude trứ danh của ban nhạc The Beatles được các madridista hát vang trong mỗi trận đấu.

Áo đấu của Bellingham cũng được tiêu thụ nhiều nhất. Theo một nhân vật nắm rõ số liệu tại Real Madrid tiết lộ với tờ The Athletic thì con số này "gấp 10 lần so với Vinicius". Một nguồn tin khác cho biết hàng ngàn chiếc áo in tên Bellingham được bày bán khắp Bernabeu mới đáp ứng đủ nhu cầu.

Cơn sốt này tái hiện hiện tượng từng xảy ra đầu thập niên 2000, khi người hâm mộ đổ xô săn lùng chiếc áo có in tên, số áo của Figo, Zidane, Beckham và Ronaldo Nazario.

Như vậy, từ giá trị chuyên môn đến thương mại, bản hợp đồng Bellingham đều đang đáp ứng trọn vẹn cho Real Madrid.

Hơn nữa, trong suốt hai nhiệm kỳ Chủ tịch của Florentino Perez, đội bóng Hoàng gia luôn nhắm đến các cầu thủ xứ sở sương mù, từ Beckham, Michael Owen, Jonathan Woodgate đến Bale, phản ánh nhận thức về tầm quan trọng của việc tiếp cận thị trường nói tiếng Anh trên toàn cầu.

Vì thế, không quá khi nhận định lịch sử hào hùng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hứa hẹn được viết tiếp bởi Bellingham.