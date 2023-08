Thời sự 24 giờ: Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam trong 2 ngày; Doanh nghiệp trốn đóng BHXH sẽ không được xét đấu thầu; Cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa nhận 7 năm tù

Xem thêm: Người dân TPHCM săn lùng góc chụp đoàn tàu metro chạy thử

Tuyến metro số 1 dài 19,7km với tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD). Công trình có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Toàn dự án có 17 đoàn tàu với 51 toa đã được nhập khẩu từ Nhật Bản

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có chiều dài gần 20km, gồm 14 nhà ga (3 nhà ga ngầm và 11 nhà ga trên cao). Đây là tuyến giao thông huyết mạch nằm trong Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông đô thị của thành phố.

Theo thiết kế, đoạn trên cao tuyến Metro số 1 cho tàu chạy tốc độ tối đa 110 km/h, và 80 km/h với đoạn ngầm, nhưng quá trình thử nghiệm tàu chạy vận tốc thấp hơn.

Toàn dự án metro số 1 đã hoàn thành gần 96%. Trong đó, gói thầu số 1a (Xây dựng đoạn ngầm từ nhà ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố) hoàn thành 99,8%; gói thầu 1b (Xây dựng đoạn ngầm từ Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son) đạt 99,7%; gói thầu số 2 (Xây dựng đoạn trên cao, chiều dài 17,1km từ ga Ba Son đến depot Long Bình) đạt 97,7%; gói thầu số 3 (Mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng) đạt 91,3%.

‘Ăn tiền’ của tội phạm ma túy: cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa nhận 7 năm tù

Chiều 29/8, TAND TP.HCM tuyên phạt 13 cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú vì đã có hành vi nhận vàng, tiền để tha bổng các đối tượng mua bán, sử dụng, tàng trữ ma túy.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tuấn (40 tuổi, cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) mức án 7 năm tù; phạt bổ sung 100 triệu đồng. Tòa cũng phạt bị cáo Phan Văn Hòa 3 năm 6 tháng; Lê Văn Quý (cùng là cựu phó Công an phường Phú Thọ Hòa) 4 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

10 bị cáo còn lại bị tuyên 2 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù; phạt bổ sung mỗi bị cáo 30 triệu đồng cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong thời gian từ tháng 7-2018 đến tháng 4-2020, các bị cáo Phạm Thanh Tuấn - nguyên trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa; Phan Văn Hòa, Lê Văn Quý - nguyên phó trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa và 10 bị cáo khác nguyên là cảnh sát khu vực của Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú đã bắt các đối tượng mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đưa về trụ sở công an phường lấy lời khai, lập lý lịch.

Sau đó, các bị cáo yêu cầu những đối tượng này gọi điện cho người thân đem tiền, vàng và đô la Mỹ đến công an phường đưa cho các bị can để được tha về, không bị xử lý theo quy định của pháp luật.