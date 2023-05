Thời sự 24 giờ: Cử lực lượng đảm bảo an toàn cho thai phụ 7 tháng bị bạo hành dã man

Hội LHPN Kiên Giang kính đề nghị đơn vị đồng cấp kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết vụ việc, trước mắt là đảm bảo an toàn của chị G. khi chị này về Hải Dương.

Vụ thai phụ 7 tháng bị bạo hành: Cử lực lượng đảm bảo an toàn cho nạn nhân

Hội LHPN Hải Dương đã có công văn gửi Chủ tịch UBND Kim Thành đề nghị chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho chị G. và người nhà chị này trong quá trình giải quyết vụ việc tại tỉnh Hải Dương.

Hội LHPN huyện Kim Thành phải phối hợp cơ quan chức năng có liên quan hỗ trợ chị G. sớm hoàn tất thủ tục ly hôn theo đề nghị của chị, đồng thời động viên gia đình bên chồng đồng thuận để chị G. được quyền nuôi con.

Công an huyện Kim Thành đã mời chồng chị G. đến làm việc, đồng thời thu giữ vật chứng liên quan đến vụ việc tại nhà anh này.

Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Văn Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Công an tỉnh Lào Cai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Doãn Văn Hưởng (SN 1956, ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), nguyên Phó Bí Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Ngô Đức Hoàng (SN 1974), Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính Cục Địa chất Việt Nam (Bộ TN-MT) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tối 18/5,hàng chục cảnh sát cùng với phương tiện chuyên dụng đã xuất hiện và phong tỏa toàn bộ tuyến đường dẫn vào nhà ông Vịnh tại phố Cù Chính Lan, phường Bắc Cường, TP Lào Cai.

