Bộ Công Thương: EVN lỗ hơn 26.000 tỷ đồng năm 2022

Cuộc họp được tổ chức sau khi Bộ Công Thương cùng Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 căn cứ trên các tài liệu do EVN và các đơn vị thành viên cung cấp.

Kết quả cho thấy tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 là 419.032 tỷ đồng ; năm 2022 là 493.265 tỷ đồng (bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành).

Theo đó, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2021 là 1.859,9 đồng/kWh, tăng 1,84% so với năm 2020; giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng/kWh, tăng 9,27% so với năm 2021.