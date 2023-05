Thai phụ 7 tháng bị chồng bạo hành như thời trung cổ: Thu giữ vật chứng

Chị G. từng phủ nhận việc bị chồng đánh?

Cuối năm 2022, thông qua công tác nắm bắt tình hình, Công an xã Kim Xuyên đã từng xuống làm việc với chị G. về thông tin chị bị đánh đập. Tuy nhiên khi công an xuống chị này đã từ chối hợp tác, phủ nhận việc bị đánh, thậm chí còn đề nghị công an không được can thiệp vào làm mất hạnh phúc gia đình chị.

Làng Quỳnh Khê, nơi gia đình anh L. sinh sống (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trao đổi thêm về sự việc này với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Kim Xuyên cho biết, trước khi xảy ra sự việc, đơn vị chưa từng nhận đơn tố cáo bị chồng hành hung của chị G.. Công an xã Kim Xuyên đã phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành để điều tra, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, từ ngày 15/5, toàn bộ sự việc đã được bàn giao cho Công an Kim Thành thụ lý.

Như đã đưa tin, mấy ngày nay, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về người phụ nữ mang bầu bị chồng ở Hải Dương bạo hành dã man như thời trung cổ, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Hiện tại chị G. đã bỏ trốn được về nhà mẹ đẻ ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Chị đang mang bầu hơn 7 tháng, sức khỏe yếu, trên khắp cơ thể đều chằng chịt vết thương, được cho là do chồng chị gây ra trong suốt hơn một năm qua.

Theo lời chị G., "tôi đang mang bầu đứa con đầu lòng nên không thể đi làm, chồng tôi cũng không có công việc ổn định nên túng thiếu. Khi nổi nóng, anh ta bắt đầu đánh tôi".